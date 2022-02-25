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Япония усилит санкции против России: затронут экспорт полупроводников и финансовый сектор

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Токио, Пятница 25 февраля 2022 02:09
Япония усилит санкции против России: затронут экспорт полупроводников и финансовый сектор Фото: Фумио Кисида, премьер-министр Японии (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Премьер-министр Японии Фумио Кисида анонсировал введение против России дополнительных санкций за вторжение в Украину. Ограничения затронут выдачу виз россиянам, экспорт полупроводников и финансовый сектор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo News.

Фумио Кисида подчеркнул, что новые санкции против России вводятся в дополнение к объявленным днем ранее за признание Москвой так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".

По словам японского премьера, новый пакет санкций включает:

  • экспортный контроль в отношении полупроводников и другой продукции;
  • замораживание активов российских финансовых учреждений;
  • приостановку выдачи виз некоторым российским физическим и юридическим лицам.

Это заявление Фумио Кисида сделал через несколько часов после того, как лидеры стран "Большой семерки" осудили Россию за вторжение в Украину и пообещали принять "строгие и скоординированные" экономические и финансовые санкции.

Напомним, ранее премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания и ее союзники введут масштабный пакет экономических санкций против России.

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