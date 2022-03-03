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Японія заморозить активи ще чотирьох російських банків, щоб не відставати від ЄС

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Японія, Четвер 03 березня 2022 07:17
Японія заморозить активи ще чотирьох російських банків, щоб не відставати від ЄС Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Роман Мирончук

Міністр фінансів Японії Шуничі Судзукі заявив, що уряд Японії заморозить активи ще чотирьох російських банків, щоб не відставати від останніх фінансових санкцій Європейського Союзу проти Росії через її вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo News.

Японія пішла на цей крок на наступний день після того, як Євросоюз заявив, що його члени погодилися виключити сім російських банків з міжнародної платіжної мережі SWIFT. Раніше Токіо вже прийняв рішення заморозити активи трьох інших російських банків.

Чотирма новими банками є другий за величиною в Росії ВТБ Банк, Банк "Открытие", "Совкомбанк" та "Новикомбанк". За даними Міністерства фінансів Японії, дані банки мають тісні відносини з російським урядом. Обмеження Японії будуть введені на початку квітня цього року.

У Мінфіні також заявили, що Японія повністю підтримує рішення ЄС і буде твердо дотримуватися санкцій з іншими членами Великої сімки.

Раньше Японія ввела персональні санкції проти президента Росії Володимира Путіна, глави МЗС Сергія Лаврова, заступника Голови Ради Безпеки Дмитра Медведєва та інших російських політиків і чиновників.

Ми також писали про те, що прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив про введення проти Росії додаткових санкцій за вторгнення в Україну.

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