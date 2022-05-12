Япония заморозила активы российских Сбербанка и Альфа-Банка

Соответствующий шаг заставит компании Японии искать альтернативные способы урегулирования платежей для продолжения бизнеса на территории России.

В то же время Япония запретила частным лицам и компаниям вкладывать новые инвестиции в России, если они будут получать более 10 процентов. Также под запрет подлежат займы со сроком погашения более одного года.

Ответные шаги в отношении российских банков были приняты в США и ЕС.