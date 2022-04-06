США ввели полные блокирующие санкции против "Сбербанка" и "Альфа-банка"

Соединенные Штаты США ввели полные блокирующие санкции против российских банков. В частности, против "Сбербанка" и "Альфа-банка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома .

"Полное блокирование санкций в отношении крупнейшего финансового института России "Сбербанка" и крупнейшего частного банка России "Альфа-банка", - говорится в сообщении.

Таким образом, любые активы "Сбербанка" и Альфа-банка", соприкасающиеся с финансовой системой США, будут заморожены. При этом американцам запрещено вести с ними бизнес.

"Сбербанк" владеет почти одной третью активов всего российского банковского сектора и является системообразующим для российской экономики. "Альфа-банк" является крупнейшим частным финансовым учреждением России и четвертым по величине финансовым учреждением России в целом.