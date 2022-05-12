Японія заморозила активи російських Сбербанку й Альфа-Банку

Уряд Японії ухвалив рішення щодо замороження активів російських "Сбербанк" та "Альфа-Банк". Рішення було прийнято через повномасштабне вторгнення Росії на територію України.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Kyodo News.
Відповідний крок змусить компанії Японії шукати альтернативні способи врегулювання платежів для продовження бізнесу на території Росії.
Водночас Японія заборонила приватним особам й компаніям вкладати нові інвестиції в Росії, якщо вони отримуватимуть більше ніж 10 відсотків. Також під заборону підлягають позики зі строком погашення більше одного року.
Відповідні кроки щодо російських банків були прийняті у США та ЄС.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що США ввели повні блокуючі санкції проти "Сбербанку" і "Альфа-Банку".
Також нещодавно стали відомі деякі подробиці шостого пакета антиросійських санкцій від ЄС.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.