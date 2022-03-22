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Япония выразила протест из-за решения РФ прекратить переговоры по мирному договору

Фото: премьер-министр Японии Фумио Кисида (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал недопустимым решение России о прекращении переговоров по мирному договору.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Япония не меняет курс на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора с Россией.

"Мы считаем это абсолютно несправедливым и совершенно недопустимым, в связи с чем выражаем суровый протест. Мы не меняем свой курс на решение проблемы северных территорий (южная часть Курильских островов, - ред.) и заключение мирного договора", - заявил Кисида.

Напомним, в связи с японскими санкциями против России за войну против Украины Кремль отказался продолжать переговоры с Японией о заключении мирного договора.

РФ также отменила безвизовые поездки граждан Японии на основе соглашений о безвизовых обменах между южными Курильскими островами РФ и Японией от 1991 года.

Ранее Япония внесла в санкционный список представителей Минобороны и МИД России из-за российской агрессии против Украины.

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