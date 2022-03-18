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Япония внесла в санкционный список представителей Минобороны и МИД России

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Токио, Пятница 18 марта 2022 03:58
Япония внесла в санкционный список представителей Минобороны и МИД России Фото: Япония расширила санкционный список против России (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Правительство Японии расширило санкционный список против России из-за ее вторжения в Украину. В него внесли 15 представителей российских министерств и 9 государственных компаний и организаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Японии.

Отмечается, что Кабинет министров Японии внес в санкционный список официального представителя МИД России Марию Захарову и восемь заместителей министра обороны РФ.

Кроме того, ограничения затронут государственные компании и организации России. В частности, под санкции попали "Рособоронэкспорт", "Вертолеты России" и Объединенная авиастроительная корпорация.

Санкции включают в себя замораживание активов и запрет транзакций.

Напомним, ранее Япония внесла в санкционный список 11 депутатов Госдумы РФ, российского олигарха Виктора Вексельберга и членов семей банкира Юрия Ковальчука.

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