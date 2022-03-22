Японія висловила протест через рішення РФ припинити переговори щодо мирного договору

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

"Ми вважаємо це абсолютно несправедливим і абсолютно неприпустимим, у зв'язку з чим висловлюємо суворий протест. Ми не змінюємо свій курс на вирішення проблеми північних територій (південна частина Курильських островів, - ред.) і укладення мирного договору", - заявив Кісіда.

Японія не змінює курс на вирішення територіальної проблеми і укладення мирного договору з Росією.

Нагадаємо, у зв'язку з японськими санкціями проти Росії за війну проти України Кремль відмовився продовжувати переговори з Японією про укладення мирного договору.

РФ також скасувала безвізові поїздки громадян Японії на основі угод про безвізові обміни між південними Курильськими островами РФ і Японією від 1991 року.

Раніше Японія внесла до списку санкцій представників Міноборони та МЗС Росії через російську агресію проти України.

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