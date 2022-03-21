ru ua
Пн, 21 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россия выходит из мирных переговоров с Японией и отменяет безвиз на Курилах

Новина українською →
Москва, Понедельник 21 марта 2022 17:56
Россия выходит из мирных переговоров с Японией и отменяет безвиз на Курилах Фото: министр иностранных дел России Сергей Лавров (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Российская Федерация выходит из переговоров с Японией о заключении мирного договора и отменяет безвизовые поездки для японцев на южные Курильские острова. Данная мера является ответом на санкции против РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД России.

Сообщается, что в связи с японскими санкциями против России за войну против Украины российская сторона не намерена продолжать переговоры с Токио о заключении мирного договора, который не был подписан после Второй мировой войны.

"Принято решение о прекращении безвизовых поездок японских граждан на основе соглашений о безвизовых обменах между южными Курильскими островами Российской Федерации и Японией от 1991 г. и о максимально облегченных посещениях бывшими японскими жителями южных Курил мест своего прежнего проживания от 1999 г.", - говорится в сообщении.

Кроме того, российская сторона выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. А также блокирует продление статуса Японии как партнера Организации Черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу. 

Напомним, ранее Япония расширила санкции против России за вторжение в Украину, внеся в черный список 15 представителей российских министерств и 9 государственных компаний и организаций.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Япония Санкции против России
NEWS
Российская элита рассматривает несколько вариантов отстранения Путина, - разведка
Российская элита рассматривает несколько вариантов отстранения Путина, - разведка
DAILY
Русские своих сдают: что говорят оккупанты после трех недель войны против Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Русские своих сдают: что говорят оккупанты после трех недель войны против Украины