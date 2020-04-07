Япония выделит 1 триллион долларов на поддержку экономики

Фото: Синдзо Абэ (flickr.com/nato)

Третья по величине экономика мира потратит 20% ВВП

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ обнародовал пакет мер стимулирования, который он назвал одним из крупнейших в мире, для смягчения экономического удара, вызванного пандемией коронавируса. Об этом сообщает агентство Reuters.

Одобренный правительством Японии пакет мер стимулирования на сумму 108 трлн иен (990 мрд долларов) равняется 20% ВВП страны.

Это превышает пакет стимулов в США, предложенный президентом Дональдом Трампом, который составляет 11% ВВП, а также пакет мер Германии (5% от размера экономики).

Прямые фискальные расходы Японии составляют 39,5 трлн иен, или около от размера 7% экономики, что более чем вдвое превышает сумму, потраченную Японией после краха Lehman Brothers в 2008 году.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ также ввел до 6 мая режим чрезвычайной ситуации в столице страны Токио и шести других префектурах, где проживает около 44% населения Японии.

Режим дает губернаторам право призывать людей оставаться дома, а также закрывать предприятия. При отсутствии штрафов за игнорирование запросов в большинстве случаев правоприменение будет больше зависеть от давления со стороны граждан и уважения к власти.

Напомним, в конце марта в США был одобрен закон (CARES Act), предусматривающий выделение помощи американской экономике на рекордную сумму в 2,2 трлн долларов.