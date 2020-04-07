Абэ объявил чрезвычайную ситуацию в нескольких регионах Японии

Фото: Синдзо Абэ (bundesregierung.de)

Чрезвычайная ситуация объявлена в семи префектурах

Из-за пандемии коронавируса премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил чрезвычайную ситуацию в семи префектурах. Об этом сообщает Bloomberg.

Сообщается, что решение было принято после многочисленных согласований. Как заявил Абэ, режим чрезвычайной ситуации будет действовать в течение месяца в Токио и Осаке, а также еще в пяти префектурах - Канагаве, Сайтаме, Тибе, Хего и Фукуоке.

"По подсчетам экспертов, если все мы приложим усилия, чтобы уменьшить контакты между людьми как минимум на 70% и, если возможно, на 80%, то уже через две недели рост числа зараженных достигнет максимума, и мы сможем начать его сокращение", - добавил Абэ.

Отметим, число зараженных коронавирусом в Японии приближается к 5 тысячам. При этом более 700 зараженных составляют пассажиры и члены экипажа карантинного судна Diamond Princess. Число умерших от COVID-19 превысило сотню.

Напомним, ранее сообщалось, что в японском университете коронавирусом заразились 18 врачей-стажеров.

До этого стало известно, что Япония будет бесплатно поставлять лекарство от коронавируса в другие страны.