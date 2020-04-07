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Японія виділить 1 трильйон доларів на підтримку економіки

Новини » Фінансова криза 2020     07.04.2020 - 14:24
Японія виділить 1 трильйон доларів на підтримку економіки
Фото: Сіндзо Абе (flickr.com/nato)

Третя за величиною економіка світу витратить 20% ВВП

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе оприлюднив пакет заходів стимулювання, який він назвав одним з найбільших у світі, для пом'якшення економічного удару, викликаного пандемією коронавірусу. Про це повідомляє агентство Reuters.

Схвалений урядом Японії пакет заходів стимулювання на суму 108 трлн ієн (990 млрд доларів) дорівнює 20% ВВП країни.

Це перевищує пакет стимулів у США, запропонований президентом Дональдом Трампом, який становить 11% ВВП, а також пакет заходів Німеччини (5% від розміру економіки).

Прямі фіскальні витрати Японії складають 39,5 трлн ієн, або близько від розміру 7% економіки, що більше ніж вдвічі перевищує суму, витрачену Японією після краху Lehman Brothers у 2008 році.

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе також ввів до 6 травня режим надзвичайної ситуації у столиці країни Токіо і шести інших префектурах, де проживає близько 44% населення Японії.

Режим дає губернаторам право закликати людей залишатися вдома, а також закривати підприємства. При відсутності штрафів за ігнорування запитів в більшості випадків правозастосування буде більше залежати від тиску з боку громадян та поваги до влади.

Нагадаємо, в кінці березня в США був схвалений закон (CARES Act), що передбачає надання допомоги американській економіці на рекордну суму в 2,2 трлн доларів.

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