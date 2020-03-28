Трамп подписал закон о стимулирующих экономику мерах на 2 трлн долларов

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Закон предоставит срочную помощь семьям, рабочим и бизнесу США

Президент США Дональд Трамп подписал закон (CARES Act), предусматривающий выделение помощи американской экономике на рекордную сумму в 2,2 трлн долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Трампа.

Американский лидер отметил, что эта сумма вдвое больше ранее принятого крупнейшего пакета.

"Я только что подписал CARES Act, крупнейший пакет экономической помощи в американской истории - вдвое больший, чем крупнейший ранее принятый пакет. Закон на 2,2 трлн долларов предоставит срочную помощь семьям, рабочим и бизнесам нашей страны", - написал Трамп.

Ранее сообщалось, что Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов одобрила пакет стимулирующих экономику мер, направленных на преодоление последствий распространения коронавируса, в размере 2 трлн долларов. Он вносит значительный финансовый импульс в экономику с помощью положений, направленных на оказание помощи американским рабочим, малым предприятиям и отраслям в борьбе с экономическими потрясениями.

РБК-Украина писало, что США в ближайшие недели восстановят экономическую деятельность, которую приостановили из-за коронавируса.