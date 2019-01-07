Япония ввела налог на выезд из страны

Фото: японский парламент (shugiin.go.jp)

Японское правительство рассчитывает привлечь в бюджет в 2019 году 450 млн долларов

В Японии с 7 января вступает в силу новый налог в размере 1000 иен (9,20 доллара) для покидающих страну самолетом или кораблем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nikkei Asian Review.

Новый налог будет привязан к стоимости билетов на самолет или корабль и будет распространяться как на граждан Японии, так и на иностранцев, покидающих страну.

Не коснется нововведение только тех, кто делает временную остановку в стране и покидает ее пределы в течение 24 часов после прибытия, а также детей в возрасте до двух лет, послов иностранных государств и государственных гостей.

С путешественников, купивших билеты до 7 января, налог также взимать не будут.

Власти Японии ожидают, что новый налог принесет в 2019 году в бюджет страны около 50 млрд иен (около 450 млн долларов) дохода.

Отмечается, что в 2018 году число посетителей Японии впервые превысило 30 млн человек и прогнозируют, что эта цифра будет расти.

Напомним, власти Венеции планируют введение нового налога для туристов, которые будут добираться на поезде, автомобиле и воздушном транспорте.