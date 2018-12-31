В Венеции хотят ввести налог для туристов

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Планируется введение налога в размере от 2,5 до 5 евро

Власти Венеции планируют введение нового налога для туристов, которые будут добираться на поезде, автомобиле и воздушном транспорте. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Venezia Radio TV.

Как сообщается, планируется введение налога в размере от 2,5 до 5 евро с одного посетителя города.

"Пошлина предусмотрена проектом итальянского бюджета на 2019 год, утверждение которого сопровождалось сильным давлением со стороны Брюсселя через исходно повышенные показатели дефицита госказны (2,4 процента ВВП). Новый сбор носит название tassa di sbarco, что в дословном переводе означает: налог за возможность сойти на берег", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все детали, связанные с новым налогом, пока не проработаны. Предполагается, в частности, что он будет взиматься с авиакомпаний и операторов, осуществляющих автобусные и паромные перевозки, а надбавку автоматически включат в стоимость билета на эти транспортные средства.

Напомним, ранее сообщалось, что с января 2019 года иностранные граждане Турции должны будут уплатить сбор в размере 1,5 евро для обеспечения безопасности. Налог на безопасность в билеты будут включать сами авиакомпании.