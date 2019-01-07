Японія запровадила податок на виїзд із країни

Фото: японський парламент (shugiin.go.jp)

Японський уряд розраховує залучити в бюджет у 2019 році 450 млн доларів

У Японії з 7 січня набуває чинності новий податок у розмірі 1000 ієн (9,20 долара) для тих, хто залишає країну літаком або кораблем. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nikkei Asian Review.

Новий податок буде прив'язаний до вартості квитків на літак або корабель і буде поширюватися як на громадян Японії, так і на іноземців, що залишають країну.

Не зачепить нововведення тільки тих, хто робить тимчасову зупинку в країні і залишає її межі протягом 24 годин після прибуття, а також дітей віком до двох років, послів іноземних держав і державних гостей.

З мандрівників, які купили квитки до 7 січня, податок також стягувати не будуть.

Влада Японії очікує, що новий податок принесе в 2019 році до бюджету країни близько 50 млрд ієн (близько 450 млн доларів) доходу.

Наголошується, що в 2018 році кількість відвідувачів Японії вперше перевищила 30 млн осіб і прогнозують, що ця цифра зростатиме.

Нагадаємо, влада Венеції планує запровадження нового податку для туристів, які будуть діставатися поїздом, автомобілем та повітряним транспортом.