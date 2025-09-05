Японія відповіла на заяву про відправку військ до України: що відомо

Японія не планує відправляти своїх військових до України. Уряд наразі навіть не розглядає такої перспективи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 47news .

"Японія не входить до числа 26 країн, і немає жодних фактів, що уряд розглядає можливість відправлення військ Сил самооборони", - заявив Хаяші.

На прес-конференції 5 вересня головний секретар кабінету міністрів Йосімаса Хаяші прокоментував заяву президента Франції Еммануеля Макрона про те, що 26 країн зобов'язалися направити війська до України.

Іноземні військові в Україні

Вчора, 4 вересня, близько 30 світових лідерів зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити майбутні гарантії безпеки для Києва.

Переговори відбувалися на тлі відсутності чітких зобов’язань з боку США, що створювало додатковий тиск на європейських союзників України.

За даними агентства Reuters, союзники вже завершили технічну підготовку планів щодо гарантій та готують політичний сигнал для американського президента.

Підтвердженням цього стала заява президента Франції, який повідомив, що підготовка гарантій завершена і внески країн були задокументовані та узгоджені на рівні міністрів оборони.

За інформацією медіа, під час засідання "коаліції охочих" лідери узгодили конкретні кроки.

Зокрема, кілька держав висловили готовність надати до 30 тисяч військових для зміцнення оборонних можливостей України, а також розглядають подальші заходи з підвищення безпеки на морі та у повітрі.

Варто зазначити, що вже сьогодні у Кремлі розкритикували ідею гарантій безпеки Україні від іноземних військ.