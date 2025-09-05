Япония ответила на заявление об отправке войск в Украину: что известно

Япония не планирует отправлять своих военных в Украину. Правительство пока даже не рассматривает такой перспективы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 47news .

"Япония не входит в число 26 стран, и нет никаких фактов, что правительство рассматривает возможность отправки войск Сил самообороны", - заявил Хаяши.

На пресс-конференции 5 сентября главный секретарь кабинета министров Йосимаса Хаяши прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что 26 стран обязались направить войска в Украину.

Иностранные военные в Украине

Вчера, 4 сентября, около 30 мировых лидеров встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить будущие гарантии безопасности для Киева.

Переговоры проходили на фоне отсутствия четких обязательств со стороны США, что создавало дополнительное давление на европейских союзников Украины.

По данным агентства Reuters, союзники уже завершили техническую подготовку планов по гарантиям и готовят политический сигнал для американского президента.

Подтверждением этого стало заявление президента Франции, который сообщил, что подготовка гарантий завершена и взносы стран были задокументированы и согласованы на уровне министров обороны.

По информации медиа, во время заседания "коалиции желающих" лидеры согласовали конкретные шаги.

В частности, несколько государств выразили готовность предоставить до 30 тысяч военных для укрепления оборонных возможностей Украины, а также рассматривают дальнейшие меры по повышению безопасности на море и в воздухе.

Стоит отметить, что уже сегодня в Кремле раскритиковали идею гарантий безопасности Украины от иностранных войск.