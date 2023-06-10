Японія виділить Україні 5 млн доларів на ліквідацію наслідків підриву Каховської ГЕС

Кишида та президент України Володимир Зеленський учора, 9 червня, провели телефонну розмову. Також повідомляється, що під час переговорів Кишида висловив співчуття жертвам катастрофи після підриву греблі.

Генеральний секретар кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно зазначив, що на думку політиків, будь-які спроби змінити статус-кво силою не повинні ухвалюватися, також два лідери підтвердили важливість глобального порядку, заснованого на верховенстві закону.

Допомога країн Україні після підриву Каховської ГЕС

Росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС у ніч проти 6 червня. Незважаючи на масштаб катастрофи, світ дуже стримано відреагував на терористичний акт РФ.

Незабаром президент Володимир Зеленський розкритикував міжнародні організації за бездіяльність, зокрема його критика стосувалася Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН.

Незабаром низка країн заявила про виділення гуманітарної допомоги для боротьби з наслідками підриву ГЕС, серед яких Японія та Нідерланди, також Бельгія зазначила, що виділить понад 3 млн євро на ліквідацію екоциду.

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