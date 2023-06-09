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Це самознищення. Зеленський розкритикував бездіяльність міжнародних організацій після підриву ГЕС

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П'ятниця 09 червня 2023 01:46
Це самознищення. Зеленський розкритикував бездіяльність міжнародних організацій після підриву ГЕС Фото: президент України Володимир Зеленський (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Відсутність допомоги на окупованих територіях від міжнародних організацій після підриву Каховської ГЕС є самознищенням цих структур.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.

Він зазначив, що на звільнених територіях працюють волонтери, приватні компанії, деякі міжнародні організації. Останні могли б допомогти українцям і на окупованих територіях, однак, наразі вони такого не роблять.

"Відсутність деяких міжнародних організацій на окупованих територіях - того ж таки Міжнародного червоного хреста - це неправильно, це є самознищенням", - сказав Зеленський.

Критика міжнародних організацій після підриву Каховської ГЕС

В ніч на 6 червня росіяни підірвали Каховську ГЕС, однак вранці на Twitter-сторінці ООН з'явився лише запис про День російської мови. В Офісі президента розкритикували таку дію зі сторони організації.

Пізніше Зеленський заявив, що кожна людина, яка загинула внаслідок підриву ГЕС - це вирок міжнародним організаціям.

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Володимир Зеленський
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