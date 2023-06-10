Підрив Каховської ГЕС: Бельгія передасть пакет гуманітарної допомоги

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Бельгії.

Заявлено, що Бельгія надасть допомогу Україні через урядовий механізм B-FAST, який використовується для підтримки іноземних держав у кризових ситуаціях. B-FAST передасть до регіону обладнання для укриття (намети, матраци, спальні мішки, каністри, гігієнічні набори) загальною вартістю 350 тисяч євро.

Також Бельгія виділить медичне обладнання на суму 1,6 млн євро – ліки, медичні вироби, резервуари для зберігання питної води, а також забезпечить сухі пайки для евакуйованих. Крім того, B-FAST закупить генератори вартістю 1,5 млн євро і направить їх до районів, які постраждали від повені.

Реакція світової спільноти на підрив Каховської ГЕС

Росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС у ніч проти 6 червня. Незважаючи на масштаб катастрофи, світ дуже стримано відреагував на терористичний акт РФ. Наприклад, ООН опублікувала привітання з днем російської мови, а низка західних ЗМІ висловили сумніви щодо причетності Росії до підриву ГЕС.

Президент Володимир Зеленський розкритикував міжнародні організації за бездіяльність, зокрема його критика стосувалася Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН.

Незабаром низка країн заявила про виділення гуманітарної допомоги для боротьби з наслідками підриву ГЕС, серед яких Японія та Нідерланди.

Більше про наслідки техногенної катастрофи – читайте у матеріалі РБК-Україна.