Япония выделит Украине 5 млн долларов на ликвидацию последствий подрыва Каховской ГЭС

Кишида и президент Украины Владимир Зеленский вчера, 9 июня, провели телефонный разговор. Также сообщается, что в ходе переговоров Кишида выразил сочувствие жертвам катастрофы после подрыва плотины.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно отметил, что по мнению политиков, любые попытки изменить статус-кво силой не должны приниматься, также два лидера подтвердили важность глобального порядка, основанного на верховенстве закона.

Помощь стран Украине после подрыва Каховской ГЭС

Россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС в ночь на 6 июня. Несмотря на масштаб катастрофы, мир очень сдержанно отреагировал на террористический акт РФ.

Вскоре президент Владимир Зеленский раскритиковал международные организации за бездействие, в частности, его критика касалась Международного комитета Красного Креста и ООН.

Вскоре ряд стран заявили о выделении гуманитарной помощи для борьбы с последствиями подрыва ГЭС, среди которых Япония и Нидерланды, также и Бельгия отметила, что выделит более 3 млн евро на ликвидацию экоцида.

Больше о последствиях техногенной катастрофы – читайте в материале РБК-Украина.