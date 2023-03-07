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Японія вдруге не змогла вивести супутники на орбіту, ракету знищили

Фото: Японія вдруге не змогла вивести супутників на орбіту (global.jaxa.jp)
Автор: Константин Широкун

У Японії через технічну несправність ракети-носія вдруге скасували виведення на орбіту супутника дистанційного зондування Землі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Японської агенції аерокосмічних досліджень.

Двигун другого ступеня не зміг увімкнутися, на ракету передали сигнал про самознищення. Ракету-носій запустили з космодрому Танегасіма. Її політ перервали після відсутності сигналу про включення двигуна до другого ступеня ракети.

Міністр освіти, культури, спорту, науки і технологій Японії Кейко Нагаока заявила, що влада створить штаб для розслідування провалу місії.

Ракета H3 має стати основною ракетою-носієм Японії для виведення на орбіту корисного навантаження. Вона може виводити до космосу до восьми тонн корисного навантаження. Перший пуск НЗ було призначено на 17 лютого, але було скасовано через відмову двигунів бічних прискорювачів першого ступеня.

Раніше повідомлялося, що Іран має намір наприкінці поточного року за сприяння Росії вивести на орбіту два супутники власного виробництва .

Раніше ми писали, що компанія SpaceX, що належить мільярдеру Ілону Маску, здійснила черговий запуск ракети Falcon 9 із 51 супутником системи Starlink.

Також нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що SpaceX нещодавно запустила в космос супутники V2 mini, які надаватимуть удосконалений сигнал для системи інтернету Starlink.

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