Япония второй раз не смогла вывести спутники на орбиту, ракету уничтожили

В Японии из-за технической неисправности ракеты-носителя второй раз отменили вывод на орбиту спутника дистанционного зондирования Земли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Японского агентства аэрокосмических исследований.

Двигатель второй ступени не смог включиться, на ракету передали сигнал о самоуничтожении. Ракету-носитель запустили с космодрома Танэгасима. Ее полет прервали после отсутствия сигнала о включении двигателя во второй ступени ракеты.

Министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии Кэйко Нагаока заявила, что власти создатут штаб для расследования провала миссии.

Ракета H3 должна стать основной ракетой-носителем Японии для вывода на орбиту полезной нагрузки. Она может выводить в космос до восьми тонн полезной нагрузки. Первый пуск НЗ был назначен на 17 февраля, но был отменен из-за отказа двигателей боковых ускорителей первой ступени.