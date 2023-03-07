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Япония второй раз не смогла вывести спутники на орбиту, ракету уничтожили

Фото: Япония второй раз не смогла вывести спутники на орбиту (global.jaxa.jp)
Автор: Константин Широкун

В Японии из-за технической неисправности ракеты-носителя второй раз отменили вывод на орбиту спутника дистанционного зондирования Земли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Японского агентства аэрокосмических исследований.

Двигатель второй ступени не смог включиться, на ракету передали сигнал о самоуничтожении. Ракету-носитель запустили с космодрома Танэгасима. Ее полет прервали после отсутствия сигнала о включении двигателя во второй ступени ракеты.

Министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии Кэйко Нагаока заявила, что власти создатут штаб для расследования провала миссии.

Ракета H3 должна стать основной ракетой-носителем Японии для вывода на орбиту полезной нагрузки. Она может выводить в космос до восьми тонн полезной нагрузки. Первый пуск НЗ был назначен на 17 февраля, но был отменен из-за отказа двигателей боковых ускорителей первой ступени.

Ранее сообщалось, что Иран намерен в конце текущего года при содействии России вывести на орбиту два спутника собственного производства.

Ранее мы писали, что компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, осуществила очередной запуск ракеты Falcon 9 с 51 спутником системы Starlink.

Также напомним, РБК-Украина писало о том, что SpaceX недавно запустила в космос спутники V2 mini, которые будут предоставлять усовершенствованный сигнал для системы интернета Starlink.

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