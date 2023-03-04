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SpaceX вивела на орбіту чергову партію з супутниками Starlink: відео запуску ракети

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Субота 04 березня 2023 14:04
SpaceX вивела на орбіту чергову партію з супутниками Starlink: відео запуску ракети Фото: SpaceX вивела на орбіту чергову партію з супутниками Starlink (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Американська компанія SpaceX, яка належить мільярдеру Ілону Маску, здійснила черговий запуск ракети Falcon 9. Цього ж разу вивела на орбіту ще 51 супутник системи Starlink.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт SpaceX.

Зазначається, що ракета Falcon 9 стартувала з каліфорнійської бази Космічних сил Ванденберг.

Вже через 8 хвилин і 45 секунд після запуску, перший ступінь ракети повернувся на Землю й приземлився на безпілотний корабель Of Course I Still Love You, який, зі свого боку, був розташований у Тихому океані біля узбережжя Каліфорнії.

Супутники Starlink були розгорнуті на орбіті через 15 хвилин після старту.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що SpaceX нещодавно запустила в космос супутники V2 mini, які надаватимуть покращений сигнал для системи інтернету Starlink.

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