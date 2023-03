SpaceX вивела на орбіту чергову партію з супутниками Starlink: відео запуску ракети

Зазначається, що ракета Falcon 9 стартувала з каліфорнійської бази Космічних сил Ванденберг.

Вже через 8 хвилин і 45 секунд після запуску, перший ступінь ракети повернувся на Землю й приземлився на безпілотний корабель Of Course I Still Love You, який, зі свого боку, був розташований у Тихому океані біля узбережжя Каліфорнії.

Супутники Starlink були розгорнуті на орбіті через 15 хвилин після старту.