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Іран запустить у космос два супутники за допомогою Росії, - ЗМІ

Новость на русском →
Понеділок 06 березня 2023 07:40
Іран запустить у космос два супутники за допомогою Росії, - ЗМІ Фото: Іран запустить у космос два супутники за допомогою Росії (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Іран має намір наприкінці поточного року за сприяння Росії вивести на орбіту два супутники власного виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

Відомо, що супутники отримають власні імена - "Ковсар" та "Ходход". Вони зібрані об'єднанням іранських наукових компаній і мають бути виведені на орбіту на висоту 500 км від поверхні Землі за допомогою іноземної ракети-носія.

Зазначається, що попередню планову дату запуску намічено на грудень 2023 року. Договір на будівництво та запуск двох супутників уже укладено та підписано.

“Ковсар” – це супутник для моніторингу за поверхнею Землі з роздільною здатністю 3,5 метра на піксель, який можна використовувати для сільськогосподарського призначення, геодезії та демаркації. Термін служби супутника на орбіті – два роки. Супутник "Хідхід" може використовуватися в сільському господарстві, транспорті та кризовому менеджменті", - стверджує видання.

Раніше ми писали, що компанія SpaceX, що належить мільярдеру Ілону Маску, здійснила черговий запуск ракети Falcon 9 із 51 супутником системи Starlink.

Також нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що SpaceX нещодавно запустила в космос супутники V2 mini, які надаватимуть удосконалений сигнал для системи інтернету Starlink.

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