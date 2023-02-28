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SpaceX вивела на орбіту новітні супутники V2 mini: відео запуску ракети

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Вівторок 28 лютого 2023 15:30
SpaceX вивела на орбіту новітні супутники V2 mini: відео запуску ракети Фото: SpaceX вивела на орбіту новітні супутники V2 mini: відео запуску ракети (wikimedia.by/SpaceX)
Автор: Сергій Пишкін

Компанія Ілона Маска SpaceX запустила в космос супутники V2 mini. Апарат надаватиме покращений сигнал для системи інтернету Starlink.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Space.

Запуск ракети-носія Falcon 9 із 21 супутником V2 mini на борту відбувся з космодрому у Флориді о 01:13 за київським часом.

Спочатку компанія планувала здійснити запуск на п'ять годин раніше, однак була змушена перенести його через застереження щодо "космічної погоди" - явищ, які ідбуваються у верхніх шарах земної атмосфери, в іоносфері і навколоземному космічному просторі.

Вже через 64,5 хвилини після запуску група супутників Starlink була розгорнута.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що компанія Ілона Маска SpaceX нещодавно показала фотографію своїх супутників Starlink V2 Mini наступного покоління.

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