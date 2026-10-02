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Японія вдарила по Росії новими санкціями

16:44 02.10.2026 Пт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Японія вдарила по Росії новими санкціями Фото: Японія запровадила нові санкції проти Росії (Getty Images)
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Уряд Японії запровадив новий пакет санкцій проти Росії через її військову агресію проти України та в межах міжнародних зусиль із досягнення миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС Японії.

Нове рішення японського уряду передбачає замороження активів 33 російських компаній, а також дев’яти фізичних осіб.

Для підсанкційних осіб та організацій відтепер запроваджується спеціальний дозвільний режим. Він стосується проведення платежів і капітальних операцій, зокрема укладення договорів банківського депозиту, трасту та позики коштів.

Санкції проти "тіньового флоту" та іноземних компаній

Окремо Токіо заборонив експорт до чотирьох іноземних компаній із Туреччини та Об'єднаних Арабських Еміратів, які не зареєстровані в Росії чи Білорусі.

Крім того, під обмеження потрапили 35 суден російського "тіньового флоту". Надання послуг та проведення фінансових операцій, пов’язаних із купівлею, продажем, орендою або фрахтуванням цих суден, відтепер здійснюватиметься виключно за спеціальним дозволом.

Нові обмеження щодо виконання зобов’язань та надання послуг застосовуються з 2 жовтня. Водночас вони не поширюються на зобов’язання за договорами, які були укладені до цієї дати, за умови, що їх виконання або надання послуг за ними відбудеться до 1 листопада цього року.

Нагадаємо, 1 жовтня Британія оголосила про новий санкційний пакет проти країни-агресорки. Під обмеження потрапила 31 фізична та юридична особа, судна "тіньового флоту" і кати.

Зазначимо, група конгресменів США від обох провідних партій просить президента Дональда Трампа посилити санкційний тиск на РФ та застосувати "закон Грема".

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