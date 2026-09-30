У Конгресі закликали Трампа негайно вдарити "пекельними санкціями" по РФ

Група конгресменів США від обох провідних партій просить президента Дональда Трампа значно посилити санкційний тиск на Росію та врешті застосувати "закон Грема".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист чотирьох законодавців з Групи підтримки України в Конгресі США.

До глави Білого дому вирішили звернутися Марсі Каптур, Браян Фіцпатрік, Майк Квіглі та Джо Вілсон. Вони закликали команду Трампа не послаблювати санкції проти Росії, а навпаки - посилювати їх.

Таку позицію конгресмени висловили після появи у ЗМІ інформації про можливі плани адміністрації Трампа домовитися з Москвою про звільнення політичних в'язнів в обмін на пом'якшення санкцій та відновлення економічних відносин із РФ.

Представники Палати представників розкритикували таку ініціативу, наголосивши, що вона може лише посилити позиції Кремля.

У своєму листі політики зауважили, що Вашингтон повинен продовжувати чинити тиск на Росію, поки триває її війна проти України та зберігаються загрози для європейських союзників США.

На переконання конгресменів, послаблення санкцій може заохотити Росію та сприяти затягуванню війни.

Крім того, конгресмени закликали Трампа запровадити передбачені "законом Грема" санкційні заходи. Відповідно до законодавства, президент США має оголосити про санкції проти Росії до 18 жовтня.

Законодавці заявили, що очікують від адміністрації першого пакета нових санкцій до встановленого законом терміну та закликали якнайшвидше посилити економічний тиск на Москву.

"Закликаємо адміністрацію (Трампа - ред.) діяти негайно, щоб посилити економічний тиск на Росію. Мир у Європі можна досягти лише силою", - підсумували автори листа.