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Япония ударила по России новыми санкциями

16:44 02.10.2026 Пт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Япония ударила по России новыми санкциями Фото: Япония ввела новые санкции против России (Getty Images)
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Правительство Японии ввело новый пакет санкций против России из-за ее военной агрессии против Украины и в рамках международных усилий по достижению мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД Японии.

Новое решение японского правительства предусматривает заморозку активов 33 российских компаний, а также девяти физических лиц.

Для подсанкционных лиц и организаций теперь вводится специальный разрешительный режим. Он касается проведения платежей и капитальных операций, в частности заключения договоров банковского депозита, траста и ссуды средств.

Санкции против "теневого флота" и иностранных компаний

Отдельно Токио запретил экспорт в четыре иностранных компании из Турции и Объединенных Арабских Эмиратов, которые не зарегистрированы в России или Беларуси.

Кроме того, под ограничения попали 35 судов российского "теневого флота". Предоставление услуг и проведение финансовых операций, связанных с покупкой, продажей, арендой или фрахтованием этих судов, теперь будет осуществляться исключительно по специальному разрешению.

Новые ограничения по выполнению обязательств и предоставлению услуг применяются со 2 октября. В то же время они не распространяются на обязательства по договорам, заключенным до этой даты, при условии, что их выполнение или предоставление услуг по ним состоится до 1 ноября этого года.

Напомним, 1 октября Британия объявила о новом санкционном пакете против страны-агрессора. Под ограничение попало 31 физическое и юридическое лицо, суда "теневого флота" и палачи.

Отметим, группа конгрессменов США от обеих ведущих партий просит президента Дональда Трампа усилить санкционное давление на РФ и применить "закон Грэмма".

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