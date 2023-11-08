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Японія та Велика Британія заявили про наміри продовжувати санкційний тиск на РФ

Середа 08 листопада 2023 06:30
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Японія та Велика Британія заявили про наміри продовжувати санкційний тиск на РФ Фото: Британія та Японія заявили про продовження санкційного тиску на РФ (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава та міністр оборони Мінору Кіхара зустрілися з міністром закордонних справ Великобританії Джеймсом Клеверлі і британським членом парламенту Грантом Шаппсом. Сторони обговорили ряд питань, а також заявили про подальше введення нових санкцій проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ Японії.

Зазначається, що всі чотири представники країн заявили про намір продовжити підтримку України, а також посилення суворих санкцій проти Росії. Крім цього, вони засудили терористичні атаки ХАМАС і обговорили ситуацію в Східній Азії в контексті дій Китаю та Північної Кореї.

Також представники домовились про посилення безпекової ситуації, зокрема на морі, для реалізації концепції "вільної та відкритої Індійсько-Тихоокеанської зони". Дипломати наголосили на важливості подальшої співпраці у питанні розробки бойових літаків нового покоління, що планується зробити до 2035 року.

Санкції проти Росії

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЄС запровадив 11 пакетів санкцій. Вони включають заборону на імпорт російської нафти, відключення низки банків РФ від системи SWIFT, а також велику кількість експортних обмежень.

Влітку Зеленський закликав ЄС розпочати роботу над 12-м пакетом санкцій проти Росії. Київ продовжує наполягати на санкціях проти "Росатому".

Зазначимо, що Євросоюз планує ввести новий пакет санкцій вже найближчими днями.

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Санкції проти Росії Японія
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