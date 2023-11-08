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Япония и Великобритания заявили о намерениях продолжать санкционное давление на РФ

Среда 08 ноября 2023 06:30
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Япония и Великобритания заявили о намерениях продолжать санкционное давление на РФ Фото: Британия и Япония заявили о продолжении санкционного давления на РФ (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Министр иностранных дел Японии Йоко Камикава и министр обороны Минора Кихара встретились с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли и британским членом парламента Грантом Шаппсом. Стороны обсудили ряд вопросов, а также заявили о дальнейшем введении новых санкций против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Японии.

Отмечается, что все четыре представителя стран заявили о намерении продлить поддержку Украины, а также ужесточение строгих санкций против России. Кроме того, они осудили террористические атаки ХАМАС и обсудили ситуацию в Восточной Азии в контексте действий Китая и Северной Кореи.

Также представители договорились об усилении ситуации безопасности, в частности на море, для реализации концепции "свободной и открытой Индийско-Тихоокеанской зоны". Дипломаты отметили важность дальнейшего сотрудничества в вопросе разработки боевых самолетов нового поколения, которое планируется сделать до 2035 года.

Санкции против России

С начала полномасштабного вторжения России в Украину ЕС ввел 11 пакетов санкций . Они включают в себя запрет на импорт российской нефти, отключение ряда банков РФ от системы SWIFT, а также большое количество экспортных ограничений.

Летом Зеленский призвал ЕС начать работу над 12-м пакетом санкций против России . Киев продолжает настаивать на санкциях против "Росатома".

Отметим, что Евросоюз планирует ввести новый пакет санкций в ближайшие дни.

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Санкции против России Япония
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