Японія створить об'єднане командування військами через зростання напруженості у регіоні

Японія створить нове командування для управління операціями своїх сухопутних, морських і повітряних сил у рамках глобальної реформи оборони на тлі зростання напруженості в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Уряд Японії прагне, щоб об'єднане командування функціонувало до 2024 року. Йому буде доручено координувати стратегії та зміцнювати оборонну співпрацю країни зі збройними силами США.

Уряд прем'єр-міністра Фуміо Кісіди збільшує свої військові витрати у відповідь на зростаючу міць Китаю та геополітичну невизначеність щодо ракетних розробок Тайваню та Північної Кореї.