Японія створить об'єднане командування військами через зростання напруженості у регіоні
Японія створить нове командування для управління операціями своїх сухопутних, морських і повітряних сил у рамках глобальної реформи оборони на тлі зростання напруженості в регіоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Уряд Японії прагне, щоб об'єднане командування функціонувало до 2024 року. Йому буде доручено координувати стратегії та зміцнювати оборонну співпрацю країни зі збройними силами США.
Уряд прем'єр-міністра Фуміо Кісіди збільшує свої військові витрати у відповідь на зростаючу міць Китаю та геополітичну невизначеність щодо ракетних розробок Тайваню та Північної Кореї.
Нагадаємо, раніше США перекинули до Японії установки HIMARS із далекобійними ракетами.
Також ми писали, що Японія розглядає можливість розміщення тисяч крилатих ракет великої дальності для посилення своїх оборонних можливостей у разі ймовірних атак Китаю.
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