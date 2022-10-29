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Япония создаст объединенное командование войсками из-за роста напряженности в регионе

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Токио, Суббота 29 октября 2022 15:49
Япония создаст объединенное командование войсками из-за роста напряженности в регионе Фото: Япония создаст объединенное командование войсками (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Япония создаст новое объединенное командование для управления операциями своих сухопутных, морских и воздушных сил в рамках глобальной реформы обороны на фоне роста напряженности в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Правительство Японии стремится к тому, чтобы объединенное командование функционировало к 2024 году. Ему будет поручено координировать стратегии и укреплять оборонное сотрудничество страны с вооруженными силами США.

Правительство премьер-министра Фумио Кисиды увеличивает свои военные расходы в ответ на растущую мощь Китая и геополитическую неопределенность в отношении ракетных разработок Тайваня и Северной Кореи.

Напомним, ранее США перебросили в Японию установки HIMARS с дальнобойными ракетами.

Также мы писали, что Япония рассматривает возможность размещения тысяч крылатых ракет большой дальности для усиления своих оборонных возможностей в случае вероятных атак со стороны Китая.

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