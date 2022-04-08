Япония сократит импорт российского угля из-за вторжения в Украину

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил о намерении страны постепенно сокращать импорт российского угля. Такое решение связано с войной РФ против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Япония будет постепенно сокращать импорт российского угля в ответ на вторжение Москвы в Украину", - сказал чиновник.
Также Хагиуда заявил, что Япония стремится сломать свою зависимость от российской продукции при помощи некоторых мер.
В японском министерстве не уточнили сроки сокращения импорта угля из РФ.
Ранее сообщалось, что Япония обратилась в международный суд в Гааге с требованием расследовать преступления РФ в Киевской области.
Также мы писали о том, что Япония не запретила своим компаниям продолжать работу в России, но предупредила о трудностях из-за международных санкций.
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