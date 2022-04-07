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Япония потребовала от суда в Гааге расследовать преступления РФ в Киевской области

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Токио, Четверг 07 апреля 2022 15:21
Япония потребовала от суда в Гааге расследовать преступления РФ в Киевской области Фото: премьер-министр Японии Фумио Кисида (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Япония обратилась в Международный уголовный суд (МУС) с требованием расследовать убийство мирных жителей в Киевской области российскими оккупантами как военное преступление. Премьер-министр страны Фумио Кисида заявил, что Россия должна понести ответственность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Убийство невинных гражданских лиц является военным преступлением, и наша страна обратилась в Международный уголовный суд с требованием расследовать это дело", - цитирует агентство заявление японского премьера.

Кисида добавил, что Россия должна быть привлечена к строгой ответственности за совершенные ее военными преступления.

Напомним, ранее Кисида осудил убийства мирных жителей Бучи Киевской области.

Отметим, накануне Главное управление разведки Минобороны обнародовало имена российских оккупантов, причастных к военным преступлениям в Буче.

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