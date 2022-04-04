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Япония не запретила своим компаниям продолжать работу в РФ, но предупредила о трудностях

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Понедельник 04 апреля 2022 07:55
Япония не запретила своим компаниям продолжать работу в РФ, но предупредила о трудностях Фото: Коити Хагиуда, глава Минэкономики Японии (facebook.com/koichi.hagiuda)
Автор: Владимир Костырин

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил, что правительство не запрещает компаниям продолжать работу в РФ, но предупредил о трудностях для ведения бизнеса, так как международные санкции против страны-агрессора из-за войны против Украины будут только усиливаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам чиновника, Япония вместе с другими странами будет решать, какие еще меры можно принять для дальнейших санкций в отношении российской экономики, которая уже пострадала от целого ряда торговых и финансовых ограничений.

"Санкции против России будут только усиливаться до тех пор, пока не станет ясно о мирном соглашении с Украиной", - заявил Хагиуда в эфире национальной телекомпании NHK.

Министр отметил, что хотя Токио не запрещает японским компаниям продолжать вести бизнес в РФ, такая работа для них будет только усложняться, пока продолжается война.

Ранее сообщалось, что Япония не намерена выходить из совместного с РФ газового проекта на Сахалине, несмотря на санкции.

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