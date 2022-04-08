Японія скоротить імпорт російського вугілля через вторгнення в Україну

Міністр економіки, торгівлі і промисловості Японії Коїті Хагіуда заявив про намір країни поступово скорочувати імпорт російського вугілля. Таке рішення пов'язане з війною РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

У японському міністерстві не уточнили терміни скорочення імпорту вугілля з РФ.

Також Хагіуда заявив, що Японія прагне зламати свою залежність від російської продукції за допомогою деяких заходів.

"Японія буде поступово скорочувати імпорт російського вугілля у відповідь на вторгнення Москви в Україну", - сказав чиновник.

Раніше повідомлялося, що Японія звернулася до Міжнародного суду в Гаазі з вимогою розслідувати злочини РФ у Київській області.

Також ми писали про те, що Японія не заборонила своїм компаніям продовжувати роботу в Росії, але попередила про труднощі через міжнародні санкції.

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