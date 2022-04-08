RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Японія скоротить імпорт російського вугілля через вторгнення в Україну

Фото: Коїті Хагіуда, глава Мінекономіки Японії (facebook.com/koichi.hagiuda)
Автор: Володимир Костирін

Міністр економіки, торгівлі і промисловості Японії Коїті Хагіуда заявив про намір країни поступово скорочувати імпорт російського вугілля. Таке рішення пов'язане з війною РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Японія буде поступово скорочувати імпорт російського вугілля у відповідь на вторгнення Москви в Україну", - сказав чиновник.

Також Хагіуда заявив, що Японія прагне зламати свою залежність від російської продукції за допомогою деяких заходів.

У японському міністерстві не уточнили терміни скорочення імпорту вугілля з РФ.

Раніше повідомлялося, що Японія звернулася до Міжнародного суду в Гаазі з вимогою розслідувати злочини РФ у Київській області.

Також ми писали про те, що Японія не заборонила своїм компаніям продовжувати роботу в Росії, але попередила про труднощі через міжнародні санкції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЯпоніяСанкції проти РосіїКримінальна справа