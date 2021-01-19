Япония проведет Олимпиаду в Токио без обязательной COVID-вакцинации для участников

Правительство Японии намерено провести Олимпийские игры в Токио в 2021 году несмотря на пандемию. При этом японские власти не будут вводить обаятельное требование на вакцинацию от коронавируса для участников соревнований.

Об этом сообщает Japan Today со ссылкой на заявление пресс-секретаря правительства Японии Катсунобу Като.

"Мы рассматриваем введение комплексных мероприятий для проведения безопасных и защищенных игр, даже не делая вакцинацию условием", - заявил чиновник.

Однако организаторы Олимпийских игр настаивают на том, чтобы как можно больше спортсменов и их команды перед поездкой в Токио вакцинировались от COVID.

Напомним, Олимпийские игры 2020 года должны были состояться в Токио (Япония), однако были перенесены из-за пандемии коронавируса. Олимпийские игры состояться с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название "Токио-2020" сохранено.

Днями власти Токио исключили возможность отмены Олимпийских игр в 2021 году.

Организаторы в марте 2021 года проведут серию тестовых соревнований на олимпийские объекты.

Кроме того, болельщиков могут допустить на Олимпийские игры в Токио.