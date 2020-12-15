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Токио исключает возможность отмены Олимпийских игр

Токио, Вторник 15 декабря 2020 11:37
Токио исключает возможность отмены Олимпийских игр
Фото: Токио готовится провести Олимпиаду в 2021 году (tokyo2020 org)
Автор: РБК-Украина

На сегодня нет такого сценария, при котором Олимпийские игры в Токио в 2021 году будут отменены. Хотя большая часть граждан Японии выступает против Олимпиады.

Об этом заявила губернатор Токио Юрико Коикэ, передает France 24.

По ее мнению, опыт Олимпиады в Токио повлияет на проведение зимних игр 2022 года в Пекине и летних 2022 года в Париже. Она также отметила, что ранее власти исключили вариант с переносом соревнований.

"Граждане мира рассматривают Олимпиаду в Токио как символ того, что человечество победит коронавирус. Если Токио не предпримет все усилия против коронавируса, что тогда произойдет с Парижем через четыре года? Думаю, мы должны успешно провести Олимпиаду в Токио, это окажет серьезное влияние на предстоящие Игры в Париже", - добавила Коикэ.

Отметим, Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название "Токио-2020" сохранено.

Напомним, ранее сообщалось, что болельщиков могут допустить на Олимпийские игры в Токио.

Ожидается, что организаторы в марте 2021 года проведут серию тестовых соревнований на олимпийский объектах.

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