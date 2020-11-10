Япония готовится к Олимпиаде-2021

Фото: Олимпиада в Токио (tokyo2020 org)

Организаторы "Олимпийских игр" в Токио объявили, что с марта 2021 года проведут серию тестовых соревнований на олимпийский объектах. Они готовятся к олимпиаде в Японии.

Об этом сообщает Reuters.

Президент МОК Томас Бах прибудет в Токио в конце этого месяца, чтобы обсудить с организаторами вопросы открытия Олимпиады 23 июля 2021 года.

"Мы обсуждаем, как бороться с COVID-19 вместе с японским правительством и столичным правительством Токио. С начала следующего года мы начнем работу и приступим к проведению тестовых мероприятий в марте", - говорится в заявлении организаторов.

Напомним, вице-президент Международного олимпийского комитета Джон Коутс заявлял, что перенесенные из-за пандемии коронавируса Олимпийские игры в Токио пройдут в 2021 году независимо от ситуации с COVID-19.

В конце марта 2020 года на фоне пандемии Международный олимпийский комитет перенес Игры в Токио на 2021 год. Согласно ранее утвержденному графику, Олимпиада должна была начаться 24 июля этого года. Допущены на Игры-2020 спортсмены поедут на игры в следующем году без каких-либо дополнительных отборов.