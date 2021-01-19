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Японія проведе Олімпіаду в Токіо без обов'язкової COVID-вакцинації для учасників

Автор: РБК-Україна

Уряд Японії має намір провести Олімпійські ігри в Токіо у 2021 році попри пандемію. При цьому японські влади не будуть вводити привабливе вимога на вакцинацію від коронавірусу для учасників змагань.

Про це повідомляє Japan Today з посиланням на заяву прес-секретаря уряду Японії Катсунобу Като.

"Ми розглядаємо запровадження комплексних заходів для проведення безпечних і захищених ігор, навіть не роблячи вакцинацію умовою", - заявив чиновник.

Проте організатори Олімпійських ігор наполягають на тому, щоб якомога більше спортсменів та їх команди перед поїздкою в Токіо вакцинувалися від COVID.

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Нагадаємо, Олімпійські ігри 2020 року повинні були відбутися в Токіо (Японія), однак були перенесені через пандемію коронавірусу. Олімпійські ігри відбутися з 23 липня по 8 серпня 2021 року. При цьому назва "Токіо-2020" збережено.

Днями влади Токіо виключили можливість скасування Олімпійських ігор у 2021 році.

Організатори в березні 2021 року проведуть серію тестових змагань на олімпійські об'єкти.

Крім того, вболівальників можуть допустити на Олімпійські ігри в Токіо.

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Новини України ОлімпіадаТокиовакцинацияКоронавірус