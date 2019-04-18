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Япония профинансирует "Суспільне"

Новости » Политика    18.04.2019 - 15:28
Япония профинансирует "Суспільне"
Фото: подписание договора (mfa.gov.ua)

Соответствующее соглашение подписали глава МИД Павел Климкин и посол Японии в Украине Такаши Кураи

Украина и Япония заключили межправительственное соглашение о предоставлении гранта на закупку для Национальной общественной телерадиокомпании Украины ("Суспільне") оборудование на сумму более 2 млн долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.

Так, 18 апреля глава МИД Павел Климкин и посол Японии в Украине Такаши Кураи провели торжественную церемонию обмена дипломатическими нотами, которые составляют соответствующее соглашение.

"Также подписали согласованный протокол о процедурных деталях и протокол обсуждения по противодействию коррупции, которые составляют часть указанного соглашения", - говорится в сообщении.

МИД информирует, что документами предусматривается выделение правительством Японии гранта в размере 230 млн японских иен (более 2 млн долларов США) на приобретение телевизионного оборудования для "Суспільного" в рамках проекта поддержки становления независимого общественного вещателя.

Отдельно отметим, что перед церемонией руководители МИД Украины и посольства Японии провели короткую встречу, во время которой обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества между двумя странами, меры по активизации политического диалога, развитие сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах, представляющих взаимный интерес.

Напомним, ранее посол Японии в Украине Такаши Кураи заявил о недопустимости российской агрессии на Донбассе.

Как писало РБК-Украина ранее, в конце 2018-го представители правительства Японии передали Национальной полиции средства спецсвязи - 600 современных радиостанций.

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