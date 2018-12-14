Япония передала Нацполиции спецсредства связи

Фото: оборудование от Японии (mvs.gov.ua)

Полицейским Сумской области вручили 600 современных радиостанций

Представители правительства Японии передали Национальной полиции средства спецсвязи - 600 современных радиостанций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел (МВД).

Оборудование передали в пятницу, 14 декабря, полицейским Сумской области. Как заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, новое оборудование сделает невозможным утечку информации и увеличит уровень коммуникаций полицейских.

"Современное радиотехническое оснащение играет важную роль в эффективности работы личного состава Нацполиции. Стоимость такого комплекта техники превышает 500 тысяч долларов. Мы и в дальнейшем продолжим внедрять аналогичные коммуникационные системы на территории всей Украины", - сказал Аваков.

Председатель Национальной полиции Сергей Князев рассказал, что система обеспечения связи, которую передал правительство Японии, позволит технически покрыть информационное пространство всей Сумской области. Кроме того, система будет включать 7 развернутых базовых станций в разных городах области.

Фото: оборудование от Японии (mvs.gov.ru)

На церемонии вручения спецсредств лично присутствовал посол Японии Шигеки Суми, который уже завершает свою допломатичну миссию в Украине. За время его каденции между правительством Японии и МВД были реализованы совместные проекты.

В частности, Нацполиция в рамках Киотского протокола получила новые экологичные автомобили Toyota Prius и Mitsubishi Outlander, 9 тыс. комплектов формы и систему радиотехнической связи, ГСЧС получила специализированные автомобили для перевозки личного состава, имущества и пиротехники. Кроме того, Центральный клинический госпиталь Госпогранслужбы получил медицинское оборудование.

Напомним, в четверг, 13 декабря, страны НАТО передали Вооруженным силам Украины оборудование для безопасности связи. Оборудование доставили в Киев самолетом в тот же вечер.