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Японія профінансує "Суспільне"

Новини » Політика    18.04.2019 - 15:28
Японія профінансує "Суспільне"
Фото: підписання договору (mfa.gov.ua)

Відповідну угоду підписали глава МЗС Павло Клімкін та посол Японії в Україні Такаші Кураї

Україна та Японія уклали міжурядову угоду про надання гранту на закупівлю для Національної суспільної телерадіокомпанії України ("Суспільне") обладнання на суму понад 2 млн доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ.

Так, 18 квітня глава МЗС Павло Клімкін та посол Японії в Україні Такаші Кураі провели урочисту церемонію обміну дипломатичними нотами, які складають відповідну угоду.

"Також підписали узгоджений протокол щодо процедурних деталей та протокол обговорення стосовно протидії корупції, які складають частину зазначеної угоди", - йдеться у повідомленні.

МЗС інформує, що документами передбачається виділення урядом Японії гранту у розмірі 230 млн японських ієн (понад 2 млн доларів США) на придбання телевізійного обладнання для "Суспільного" у рамках проекту підтримки становлення незалежного суспільного мовника.

Окремо зазначимо, що перед церемонією керівники МЗС України та посольства Японії провели коротку зустріч, під час якої обговорити стан і перспективи двостороннього співробітництва між двома країнами, заходи з активізації політичного діалогу, розвиток співпраці у торговельно-економічній, культурно-гуманітарній та інших сферах, що становлять взаємний інтерес.

Нагадаємо, раніше посол Японії в Україні Такаші Кураі заявив про неприпустимість російської агресії на Донбасі.

Як писало РБК-Україна раніше, в кінці 2018-го представники уряду Японії передали Національній поліції засоби спецзв'язку - 600 сучасних радіостанцій.

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