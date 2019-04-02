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Япония заявляет о недопустимости российской агрессии на Донбассе

Новости » Политика    02.04.2019 - 17:08
Япония заявляет о недопустимости российской агрессии на Донбассе
Фото: встреча Парубия и Кураи (iportal.rada.gov.ua)

Спикер Рады провел встречу с новым послом Японии в Украине

Япония заявляет о недопустимости российской агрессии на Донбассе. Об этом заявил новоназначенный посол Японии в Украине Такаши Кураи, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Верховной рады.

Так, председатель парламента Андрей Парубий провел встречу с новым послом.

Кураи отметил, что Япония поддерживает Украину.

"Япония никогда не признает так называемой" аннексии "Крыма и считает недопустимым российскую агрессию в Донбассе. Япония поддерживает государственный суверенитет и независимость Украины", - сказал он.

 В свою очередь Парубий заявил, что очень ценит украинский-японские отношения.

"Я очень ценю отношения между Украиной и Японией, ведь прилагаю много усилий для нашего межпарламентского сотрудничества... Сегодняшняя позиция Японии и Украины во многом близка. Ведь мы - украинцы - трактуем российскую агрессию не просто как войну между двумя странами, - это глобальная угроза безопасности в мире", - отметил спикер Рады.

Напомним, в конце 2018-го представители правительства Японии передали Национальной полиции средства спецсвязи - 600 современных радиостанций.

Как писало РБК-Украина, в ноябре 2018-го правительство Японии передало для НДСБ "Охматдет" диагностическое оборудование на общую сумму более 24,6 млн гривен.

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