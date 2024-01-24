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Японія продовжуватиме своєчасно надавати бюджетну підтримку Україні, - Мінфін

Фото: Японія надаватиме підтримку Україні (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Японія продовжуватиме своєчасно надавати бюджетну підтримку Україні. Минулого року Токіо надав Україні 3,6 млрд доларів.

Про це заявив заступник міністра фінансів Японії з міжнародних питань Масато Канда, повідомляє РБК-Україна із посиланням прес-службу Мінфіну.

Як зазначили в прес-службі, міністр фінансів України Сергій Марченко та Канда обговорили співпрацю між Україною та Японією в фінансовій сфері, а також потреби держбюджету України у 2024 році. Зустріч відбулась в онлайн форматі.

"У 2023 році Японія стала третім найбільшим донором фінансової допомоги Україні - близько 3,6 млрд доларів. Я вдячний уряду Японії за стійку позицію та розуміння потреб України, а також за лідерство у підтримці України під час головування Японії у G7 у 2023 році", - сказав  під час зустрічі Марченко.

Також, було наголошено, що Україна продовжує впроваджувати структурні реформи та виконувати свої зобов’язання передбачені 4-річною Програмою МВФ (Механізм розширеного фінансування), повідомили в Мінфіні.

Допомога Україні

Нагадаємо, за даними Мінфіну, 2023 року Україна отримала 42,5 млрд доларів міжнародної допомоги у вигляді грантів та кредитів.

Водночас потреба у зовнішньому фінансуванні на 2024 рік зменшена з 41 млрд доларів до 37,3 млрд доларів завдяки заходам щодо максимізації доходів держбюджету, активізації внутрішнього ринку запозичень та інших заходів.

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