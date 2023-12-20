Потребу України в міжнародній допомозі на 2024 рік зменшили майже на 4 млрд доларів

Потреба України у зовнішньому фінансуванні у 2024 році становитиме 37,3 млрд доларів, що верифіковано експертами Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну .

"Потребу у зовнішньому фінансуванні на 2024 рік вдалося зменшити з 41 млрд доларів завдяки заходам із максимізації доходів держбюджету, активізації внутрішнього ринку запозичень та інших заходів", - сказав він під час зустрічі міністрів фінансів та керівників центральних банків країн G7, керівництва Європейського Союзу, МВФ і Світового банку.

За його словами, також було скорочено всі капітальні видатки держбюджету. "У 2024 році ключовими задачами є військова кампанія та соціальна підтримка. І якщо оборона і безпека фінансується виключно за рахунок внутрішніх доходів бюджету, то для забезпечення потреб соціальної сфери, ми розраховуємо на допомогу міжнародних партнерів", - зазначив Марченко.

Міністр повідомив, що за 2023 рік Україна вже отримала 39 млрд доларів зовнішнього фінансування. До кінця поточного року допомога донорів сягне близько 42,3 млрд доларів.

Марченко повідомив, що підтримка міжнародних під час повномасштабної війни дозволили зберегти фінансову та економічну стабільність.

"У 2023 році економіка України демонструє стійкість та розвиток. Зростання ВВП прогнозується на рівні до 5%, інфляція знизилась із 26,6% минулого року до 5,1% у листопаді цього року. За 11 місяців 2023 надходження до державного бюджету від митниці та податкової збільшено на 4,4 млрд доларів порівняно з аналогічним періодом 2022 року", - розповів міністр фінансів.

Допомога Україні

Нагадаємо, у грудні виникли складності зі схваленням пакету допомоги Україні на 60 млрд доларів у Конгресі США, а також пакету Євросоюзу на 2024-2027 роки на 50 млрд євро.

Сенат планує розглянути пакет допомоги Україні найближчим часом. ЄС повернеться до питання про допомогу у січні після того, як пакет заблокувала Угорщина.

Раніше голова НБУ Андрій Пишний заявив, що у грудні реалізувалися ризики ритмічності надходжень допомоги України. "Ритмічність - так, можлива підважена зараз, але ми не готові стверджувати, що підважена достатність, що підважені очікування щодо обсягів фінансової допомоги", - зазначив Пишний.

Водночас НБУ очікує на відновлення ритмічності зовнішнього фінансування найближчим часом. Фундаментом для цього, зокрема, є успішне завершення другого перегляду програми МВФ Механізм розширеного фінансування (EFF) для України та відповідні запевнення міжнародних партнерів, що є невід’ємною частиною цієї програми.