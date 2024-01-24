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Япония продолжит своевременно оказывать бюджетную поддержку Украине, - Минфин

Фото: Япония будет оказывать поддержку Украине (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Япония будет продолжать своевременно оказывать бюджетную поддержку Украине. В прошлом году Токио выделил Украине 3,6 млрд долларов.

Об этом заявил заместитель министра финансов Японии по международным вопросам Масато Канда, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина .

Как отметили в пресс-службе, министр финансов Украины Сергей Марченко и Канда обсудили сотрудничество между Украиной и Японией в финансовой сфере, а также потребности госбюджета Украины в 2024 году. Встреча прошла в онлайн формате.

"В 2023 году Япония стала третьим крупнейшим донором финансовой помощи Украине – около 3,6 млрд долларов. Я благодарен правительству Японии за устойчивую позицию и понимание потребностей Украины, а также за лидерство в поддержке Украины во время председательства Японии в G7 в 2023 году", - сказал во время встречи Марченко.

Также было отмечено, что Украина продолжает проводить структурные реформы и выполнять свои обязательства предусмотренные 4-летней Программой МВФ (Механизм расширенного финансирования), сообщили в Минфине.

Помощь Украине

Напомним, по данным Минфина, в 2023 году Украина получила 42,5 млрд долларов международной помощи в виде грантов и кредитов.

В то же время потребность во внешнем финансировании на 2024 год уменьшена с 41 млрд долларов до 37,3 млрд долларов благодаря мерам по максимизации доходов госбюджета, активизации внутреннего рынка заимствований и других мер.

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Министерство финансов УкраиныЯпония