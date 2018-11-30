ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Япония продлила арест экс-главе Nissan, - Reuters

Новости » Общество    30.11.2018 - 12:28
Япония продлила арест экс-главе Nissan, - Reuters
Фото: Карлос Гон (GettyImages-5)

У прокуроров Токио есть время до 10 декабря, чтобы предъявить ему официальные обвинения

Суд в Токио продлил на 10 суток арест экс-главе компании Nissan Карлосу Гону, которого уволили после обвинений в финансовых махинациях. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Отмечается, что у прокуроров Токио есть время до 10 декабря, чтобы предъявить ему официальные обвинения. В противном случае его выпустят из СИЗО.

"Суд в Токио в пятницу еще на 10 суток продлил арест экс-главе компании Nissan Карлосу Гону, которого уволили после обвинений в финансовых махинациях. Сейчас он находится в главном СИЗО Токио", - говорится в сообщении.

Напомним, 19 ноября в Японии арестовали главу совета директоров компании Nissan и Renault Карлоса Гона. Его подозревают в нарушении японского финансового законодательства.

Министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что Гон должен покинуть свой пост после ареста по подозрению в уклонении от налогов.

Отметим, что акции компании Nissan подешевели до минимального уровня почти за 2,5 года после ареста председателя совета директоров компании. В ходе торгов на Токийской бирже 20 ноября они потеряли в цене более 5,4% (до 950,7 японских иен за акцию).

 

В США задержали брата президента Гондураса Турецкая прокуратура передала в суд дело об убийстве посла Карлова
Новости Украины NissanЯпонияарестмошенничествоСуд
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь