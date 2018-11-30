Япония продлила арест экс-главе Nissan, - Reuters

Фото: Карлос Гон (GettyImages-5)

У прокуроров Токио есть время до 10 декабря, чтобы предъявить ему официальные обвинения

Суд в Токио продлил на 10 суток арест экс-главе компании Nissan Карлосу Гону, которого уволили после обвинений в финансовых махинациях. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Отмечается, что у прокуроров Токио есть время до 10 декабря, чтобы предъявить ему официальные обвинения. В противном случае его выпустят из СИЗО.

"Суд в Токио в пятницу еще на 10 суток продлил арест экс-главе компании Nissan Карлосу Гону, которого уволили после обвинений в финансовых махинациях. Сейчас он находится в главном СИЗО Токио", - говорится в сообщении.

Напомним, 19 ноября в Японии арестовали главу совета директоров компании Nissan и Renault Карлоса Гона. Его подозревают в нарушении японского финансового законодательства.

Министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что Гон должен покинуть свой пост после ареста по подозрению в уклонении от налогов.

Отметим, что акции компании Nissan подешевели до минимального уровня почти за 2,5 года после ареста председателя совета директоров компании. В ходе торгов на Токийской бирже 20 ноября они потеряли в цене более 5,4% (до 950,7 японских иен за акцию).